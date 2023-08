Nestlé Aktie News: Nestlé steigt am Nachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 04:28 Uhr 0,4 Prozent auf 104,58 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 10'891 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 105,18 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 104,38 CHF. Bisher wurden via SIX SX 824'210 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,56 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 18.08.2023 auf bis zu 102,78 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 1,72 Prozent Luft nach unten.

Nestlé liess sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Nestlé mit einem Umsatz von insgesamt 22'238,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22'238,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,93 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

