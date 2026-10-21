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21.10.2026 09:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 82,72 CHF abwärts.

Nestlé
83.35 CHF -0.09%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 82,72 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'436 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 82,57 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,71 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 149'063 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei 87,09 CHF markierte der Titel am 22.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 5,28 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 15,03 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,15 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,10 CHF je Wertpapier.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,49 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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