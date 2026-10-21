Nestlé Aktie News: Nestlé gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 83,23 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'503 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 83,36 CHF. Bei 82,71 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 457'903 Aktien.

Bei 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,15 CHF aus.

Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,49 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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