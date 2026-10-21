Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.10.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé gewinnt am Mittag an Fahrt
Die Aktie von Nestlé zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 83,23 CHF.
Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 83,23 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'503 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 83,36 CHF. Bei 82,71 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 457'903 Aktien.
Bei 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,15 CHF aus.
Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,49 CHF je Nestlé-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie
Nestlé-Aktie stabil: Konzern baut Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln aus
Nestlé-Aktie: US-Klage wegen Schwermetallen in Nahrung
Nestlé-Aktie im Blick: Frankreich stellt Strafverfolgung gegen Wassersparte ein
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
21.10.26
|Nestlé Aktie News: Nestlé legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Nestlé Aktie News: Nestlé gewinnt am Mittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
21.10.26
|SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Börse Zürich in Rot: SMI präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
20.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 startet mit Verlusten (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|16.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Nestlé am 21.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.