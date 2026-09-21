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21.09.2026 09:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag nahezu unbewegt

Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag nahezu unbewegt

Die Aktie von Nestlé hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Nestlé-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 76,21 CHF an der Tafel.

Nestlé
76.06 CHF -0.52%
Kaufen Verkaufen

Mit einem Wert von 76,21 CHF bewegte sich die Nestlé-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 13'875 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 76,50 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 76,12 CHF. Bei 76,15 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 113'972 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,29 CHF am 26.01.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,10 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet. Am 17.02.2028 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,48 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Long 11.2993 15.12.2028 151874575
Long 2542.333 18.12.2026 129832407
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.9469 19.03.2027 158194262
Short 254.2333 18.12.2026 157036860
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4812 11.62 140186235
Long 11.7338 6.63 156216356
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 17.3773 4.30 160676483
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Long 8 -12.50 121877361
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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