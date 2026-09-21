Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.09.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag nahezu unbewegt
Die Aktie von Nestlé hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Nestlé-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 76,21 CHF an der Tafel.
Mit einem Wert von 76,21 CHF bewegte sich die Nestlé-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 13'875 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 76,50 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 76,12 CHF. Bei 76,15 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 113'972 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,29 CHF am 26.01.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,10 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet. Am 17.02.2028 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,48 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie
Nestlé-Aktie rutscht ab: Putin entzieht Nestlé die Kontrolle in Russland
Nestlé-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt
Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Nestlé-Aktie
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
09:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag nahezu unbewegt (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Nestlé-Aktie rutscht ab: Putin entzieht Nestlé die Kontrolle in Russland (finanzen.ch)
|
18.09.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SIX-Handel SMI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Nestlé kämpft um Russland-Geschäft (AWP)
|
18.09.26
|Nestlé kämpft um Russland-Geschäft (AWP)
|
18.09.26
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|18.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisrückgang stützt: SMI mit Gewinnen -- DAX mit Aufschlägen zum Wochenstart -- Asiens Börsen mit freundlichem Wochenauftakt - Japan geschlossen
Der heimische Aktienmarkt zeigt freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. An den Börsen in Fernost dominiert am Montag freundliche Handelsstimmung.