Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag nahezu unbewegt

Mit einem Wert von 76,21 CHF bewegte sich die Nestlé-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 13'875 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 76,50 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 76,12 CHF. Bei 76,15 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 113'972 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,29 CHF am 26.01.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,10 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet. Am 17.02.2028 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,48 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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