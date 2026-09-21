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21.09.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag fester

Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag fester

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 77,04 CHF.

Nestlé
76.72 CHF 0.34%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Nestlé legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 77,04 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'962 Punkten tendiert. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,08 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,15 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 671'401 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 13,05 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.01.2026 bei 70,29 CHF. Abschläge von 8,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,14 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2026 4,48 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 2566 18.12.2026 129832407
Typ Hebel Verfall Valor
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Short 256.6 18.12.2026 157036860
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