Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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21.09.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagmittag im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nestlé. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.
Um 12:28 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 76,89 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'940 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 76,97 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 76,15 CHF. Bisher wurden heute 407'206 Nestlé-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2026 auf bis zu 87,09 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 13,27 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,29 CHF ab. Mit Abgaben von 8,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,10 CHF aus.
Voraussichtlich am 18.02.2027 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,48 CHF je Nestlé-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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