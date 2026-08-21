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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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21.08.2026 09:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagvormittag mit angezogener Handbremse

Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagvormittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Nestlé zeigt sich am Freitagvormittag ohne grosse Bewegung. Die Nestlé-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 79,42 CHF an der Tafel.

Nestlé
79.60 CHF 0.35%
Kaufen Verkaufen

Die Nestlé-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 79,42 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'306 Punkten steht. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 79,75 CHF. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 79,33 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 79,75 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 227'843 Aktien.

Am 22.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,09 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 9,66 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 70,29 CHF. Dieser Wert wurde am 26.01.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 11,50 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2025 mit 3,10 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF je Aktie ausschütten.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,48 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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