Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

Die Nestlé-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 79,46 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'297 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 79,75 CHF. Die grössten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 79,32 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,75 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 472'470 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,09 CHF) erklomm das Papier am 22.07.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,60 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2026 (70,29 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 13,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,14 CHF ausgeschüttet werden.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Nestlé.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,48 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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