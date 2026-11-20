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20.11.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag im Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Nestlé. Das Papier von Nestlé legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 85,44 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 09:28 Uhr 1,2 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'700 Punkten notiert. Bei 85,44 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'035'517 Nestlé-Aktien.
Am 17.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,43 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 3,50 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,29 CHF am 26.01.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 17,73 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,10 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,51 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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