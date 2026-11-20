Um 16:28 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 85,52 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'624 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 85,76 CHF. Bei 85,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'878'964 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,43 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,40 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.01.2026 bei 70,29 CHF. Mit Abgaben von 17,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,10 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,51 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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