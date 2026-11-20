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20.11.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé gewinnt am Mittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 85,74 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 85,74 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'645 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 85,74 CHF zu. Bei 85,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 1'471'918 Nestlé-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2026 auf bis zu 88,43 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,14 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,29 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 21,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,14 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,10 CHF je Wertpapier.
Die Nestlé-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,51 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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15:58
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|10.11.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|27.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
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