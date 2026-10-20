Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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20.10.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé legt am Dienstagvormittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 83,16 CHF.
Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 83,16 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'384 Punkten tendiert. Bei 83,16 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 82,86 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 203'422 Nestlé-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,09 CHF) erklomm das Papier am 22.07.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 70,29 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 15,48 Prozent Luft nach unten.
Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,15 CHF ausgeschüttet werden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,49 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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