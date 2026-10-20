Nestlé Aktie News: Nestlé präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Die Nestlé-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 83,29 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'421 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 83,52 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,86 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 972'788 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,09 CHF) erklomm das Papier am 22.07.2026. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 4,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.01.2026 bei 70,29 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,15 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,10 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 18.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 17.02.2028 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,49 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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