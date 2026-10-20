Nestlé Aktie News: Nestlé am Dienstagmittag gefragt

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 83,10 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'363 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 83,37 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,86 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 553'193 Nestlé-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 4,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.01.2026 bei 70,29 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,15 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 17.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Nestlé.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,49 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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