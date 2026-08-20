Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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20.08.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Donnerstagvormittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 79,19 CHF.
Die Nestlé-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 79,19 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'397 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 79,10 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 79,34 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 85'802 Nestlé-Aktien.
Am 22.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 87,09 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 9,98 Prozent zulegen. Am 26.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 11,24 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2025 mit 3,10 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF je Aktie ausschütten.
Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,48 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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