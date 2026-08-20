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20.08.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Nachmittag tiefer

Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 79,10 CHF abwärts.

Nestlé
79.16 CHF -0.13%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 79,10 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'313 Punkten steht. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 78,88 CHF. Bei 79,34 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 591'849 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 87,09 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2026). Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 10,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 70,29 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2025 mit 3,10 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,48 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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