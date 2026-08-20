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20.08.2026 12:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag tiefer

Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag tiefer

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 79,16 CHF nach.

Nestlé
79.02 CHF -0.30%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 79,16 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'347 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 79,07 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,34 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 286'831 Aktien.

Am 22.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,02 Prozent hinzugewinnen. Bei 70,29 CHF fiel das Papier am 26.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,21 Prozent.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,48 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 528.2 18.12.2026 129832407
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.8589 18.06.2027 158194263
Short 99.0875 21.08.2026 158463565
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.7144 13.49 157036623
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 9.2174 9.19 159231710
Short 15.5431 4.82 157689804
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 24.34 114086073
Long 8 -12.37 121877361
Long 12 13.06 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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