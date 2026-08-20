Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag tiefer

Um 12:28 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 79,16 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'347 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 79,07 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,34 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 286'831 Aktien.

Am 22.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,02 Prozent hinzugewinnen. Bei 70,29 CHF fiel das Papier am 26.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,21 Prozent.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,48 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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