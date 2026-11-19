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19.11.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 85,21 CHF.
Die Nestlé-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 85,21 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'881 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 85,21 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,55 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 232'004 Stück.
Bei 88,43 CHF erreichte der Titel am 17.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2026 (70,29 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 17,51 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2025 mit 3,10 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF je Aktie ausschütten.
Die Nestlé-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.
Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,51 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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