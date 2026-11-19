Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,9 Prozent auf 84,41 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'801 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Nestlé-Aktie bis auf 83,80 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 85,55 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'043'395 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,43 CHF) erklomm das Papier am 17.11.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 4,76 Prozent wieder erreichen. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 70,29 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 16,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,14 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,51 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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