Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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19.10.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé gibt am Montagvormittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 82,16 CHF.
Die Nestlé-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 82,16 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'324 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 81,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 102'876 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2026 auf bis zu 87,09 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 5,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,29 CHF am 26.01.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,15 CHF, nach 3,10 CHF im Jahr 2025.
Die Nestlé-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.
Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,49 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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