Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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19.10.2026 16:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagnachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Nestlé gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 82,20 CHF abwärts.
Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 82,20 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'335 Punkten steht. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 81,66 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,00 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 961'178 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Gewinne von 5,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 70,29 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 16,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,10 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,15 CHF aus.
Voraussichtlich am 18.02.2027 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,49 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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