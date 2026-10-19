Nestlé Aktie News: Nestlé fällt am Montagmittag

Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 82,14 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'336 Punkten steht. Bei 81,80 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 82,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 535'088 Nestlé-Aktien gehandelt.

Am 22.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 87,09 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,03 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 70,29 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 16,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,10 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,15 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2028 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,49 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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