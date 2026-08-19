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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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19.08.2026 09:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag nahezu unbewegt

Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag nahezu unbewegt

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 79,27 CHF.

Nestlé
79.19 CHF 0.83%
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Die Nestlé-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 79,27 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'346 Punkten steht. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 79,34 CHF zu. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 79,01 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 79,18 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 71'976 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 9,87 Prozent wieder erreichen. Bei 70,29 CHF fiel das Papier am 26.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,10 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,14 CHF.

Voraussichtlich am 18.02.2027 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,48 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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