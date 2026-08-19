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19.08.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Mittwochnachmittag fester

Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie von Nestlé zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Nestlé
79.26 CHF 0.91%
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Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 79,38 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'390 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 79,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 79,18 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 725'941 Nestlé-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,09 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.07.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 9,71 Prozent Luft nach oben. Am 26.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 70,29 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 12,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,14 CHF, nach 3,10 CHF im Jahr 2025.

Voraussichtlich am 18.02.2027 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,48 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.3875 15.12.2028 156216091
Long 792.8 16.10.2026 158827680
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.8603 18.06.2027 158194263
Short 264.2667 18.12.2026 157036860
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2073 12.34 156216357
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4455 13.76 157036429
Short 9.3271 9.12 159231710
Short 15.856 4.75 157689804
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Long 8 -12.59 121877361
Long 12 12.99 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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05.08.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.07.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
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