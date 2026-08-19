Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag kaum bewegt

Kaum Ausschläge verzeichnete die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 79,13 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'338 Punkten notiert. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 79,46 CHF an. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 78,99 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,18 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 247'672 Nestlé-Aktien.

Bei 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 10,06 Prozent Luft nach oben. Am 26.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,17 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,10 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,14 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2026 4,48 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie unter Druck: Möglicherweise droht der Verlust des Russland-Geschäfts

Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Nestlé-Aktie

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr eingefahren