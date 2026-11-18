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18.11.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 85,91 CHF.
Die Nestlé-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 85,91 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'971 Punkten steht. In der Spitze büsste die Nestlé-Aktie bis auf 85,83 CHF ein. Mit einem Wert von 86,21 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 484'654 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 88,43 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.11.2026). 2,93 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,29 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,18 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,10 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,14 CHF belaufen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,51 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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