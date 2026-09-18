Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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18.09.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé verzeichnet am Freitagvormittag Verluste
Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 77,32 CHF ab.
Um 09:28 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 77,32 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'934 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 76,87 CHF. Bei 77,15 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 3'125'142 Nestlé-Aktien umgesetzt.
Bei 87,09 CHF erreichte der Titel am 22.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Bei einem Wert von 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 10,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,10 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,14 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2026 4,48 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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