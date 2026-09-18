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18.09.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 76,53 CHF.

Nestlé
76.46 CHF -2.70%
Kaufen Verkaufen

Die Nestlé-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 76,53 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'852 Punkten steht. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 76,29 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 77,15 CHF. Bisher wurden heute 4'573'060 Nestlé-Aktien gehandelt.

Am 22.07.2026 markierte das Papier bei 87,09 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,80 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 70,29 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 8,15 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,14 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2026 4,48 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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