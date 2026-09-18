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18.09.2026 12:29:00

Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Freitagmittag auf rotes Terrain

Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Freitagmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 76,59 CHF.

Nestlé
76.43 CHF -2.74%
Kaufen Verkaufen

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 76,59 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'937 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 76,44 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 77,15 CHF. Bisher wurden via SIX SX 4'189'014 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 87,09 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,71 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,29 CHF am 26.01.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,14 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 17.02.2028 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,48 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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