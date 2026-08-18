Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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18.08.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag nahezu unbewegt
Die Aktie von Nestlé zeigt sich am Dienstagvormittag ohne grosse Bewegung. Die Nestlé-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 78,67 CHF.
Die Nestlé-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 78,67 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'311 Punkten steht. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 78,94 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 78,67 CHF nach. Bei 78,71 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 129'700 Nestlé-Aktien.
Bei 87,09 CHF markierte der Titel am 22.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,29 CHF am 26.01.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,10 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.
Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,48 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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