Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag höher

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 79,09 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'311 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 79,14 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 78,71 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 925'196 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF an. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 9,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.01.2026 bei 70,29 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 11,13 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,14 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,48 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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