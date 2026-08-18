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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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18.08.2026 12:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Dienstagmittag Verlust reich

Nestlé Aktie News: Nestlé am Dienstagmittag Verlust reich

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 78,62 CHF.

Nestlé
78.64 CHF -0.40%
Kaufen Verkaufen

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 78,62 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'265 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 78,36 CHF. Bei 78,71 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 470'955 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,77 Prozent hinzugewinnen. Am 26.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,29 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 10,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,10 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2028 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,48 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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