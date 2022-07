Nestlé Aktie News: Nestlé mit positiven Vorzeichen

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0.6 Prozent im Plus bei 115.88 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 11'067 Punkten tendiert. Bei 116.10 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 115.12 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 828'841 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4.72 CHF fest.

Das Schweizer Unternehmen Nestlé zählt zu den grössten Nahrungsmittelherstellern der Welt. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser etc.), Milchprodukten und Süsswaren werden auch pharmazeutische Produkte, Spezialnahrungsmittel, Babyprodukte und Artikel für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns gehören unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, Smarties und Wagner. Für Kind und Eltern hat Nestlé die Marken Alete, Bübchen und Mamalete im Angebot. Dazu kommen Produkte für Heimtiere, etwa die Marken Felix und Beneful.

