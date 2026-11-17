Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 87,94 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 15'142 Punkten steht. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 87,87 CHF. Bei 88,30 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 115'225 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2026 auf bis zu 88,43 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.01.2026 bei 70,29 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2028 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,51 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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