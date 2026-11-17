Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,4 Prozent auf 86,87 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'028 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 86,66 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,30 CHF. Zuletzt wechselten 605'167 Nestlé-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,43 CHF. Dieser Kurs wurde am 17.11.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Am 26.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 70,29 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 19,09 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,10 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,51 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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