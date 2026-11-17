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17.11.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag billiger
Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 87,58 CHF.
Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 87,58 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'094 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 87,47 CHF. Bei 88,30 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 287'502 Stück.
Am 17.11.2026 markierte das Papier bei 88,43 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 0,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,29 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 19,74 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 3,10 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,14 CHF je Nestlé-Aktie.
Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,51 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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