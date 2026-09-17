Nestlé Aktie News: Nestlé präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 77,97 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'923 Punkten liegt. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 78,30 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 78,30 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 110'106 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,09 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,85 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2025 mit 3,10 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF je Aktie ausschütten.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,48 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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