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17.09.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Donnerstagnachmittag ins Plus

Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Donnerstagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 78,80 CHF.

Nestlé
78.58 CHF 1.23%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 78,80 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'948 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 78,89 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,30 CHF. Bisher wurden heute 811'613 Nestlé-Aktien gehandelt.

Am 22.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,52 Prozent. Am 26.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 70,29 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 12,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,10 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,48 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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