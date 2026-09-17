Nestlé Aktie News: Nestlé zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Um 12:28 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 77,90 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'885 Punkten tendiert. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 78,30 CHF. Bei 78,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 363'791 Nestlé-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,09 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.07.2026 erreicht. Gewinne von 11,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.01.2026 bei 70,29 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 10,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,10 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,14 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,48 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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