Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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17.08.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagvormittag mit Verlusten
Die Aktie von Nestlé gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 80,42 CHF.
Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 80,42 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'376 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Nestlé-Aktie bis auf 80,06 CHF ein. Bei 80,25 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 76'135 Stück.
Bei 87,09 CHF markierte der Titel am 22.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 8,29 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2026 Kursverluste bis auf 70,29 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,60 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,10 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,14 CHF.
Die Nestlé-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,48 CHF je Nestlé-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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