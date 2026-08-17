Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’341 -0.4%  SPI 20’253 -0.3%  Dow 53’732 -0.2%  DAX 26’414 -0.1%  Euro 0.9380 -0.1%  EStoxx50 6’552 0.2%  Gold 4’396 0.5%  Bitcoin 51’158 0.2%  Dollar 0.8083 -0.6%  Öl 88.9 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Apple-Aktie etwas höher: iKonzern ändert Anti-Tracking-Abfrage in der EU
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie steigt: Auftrag für Sanitätssysteme bringt mehr als 500 Millionen Euro
Ausblick: Xiaomi präsentiert Quartalsergebnisse
TKB-Aktie unbeeidruckt: Susanne Brandenberger scheidet Ende Mai 2027 aus Bankrat aus
Suche...
Plus500 Depot

Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.08.2026 09:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagvormittag mit Verlusten

Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 80,42 CHF.

Nestlé
79.64 CHF -1.46%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 80,42 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'376 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Nestlé-Aktie bis auf 80,06 CHF ein. Bei 80,25 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 76'135 Stück.

Bei 87,09 CHF markierte der Titel am 22.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 8,29 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2026 Kursverluste bis auf 70,29 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,60 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,10 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,14 CHF.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,48 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr eingefahren

Analysten sehen für Nestlé-Aktie Luft nach oben

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nestlé von vor 10 Jahren abgeworfen

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4759 18.09.2026 148888625
Long 12.4631 15.12.2028 156216091
Long 807.4 18.09.2026 158194285
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.4857 17.12.2027 158194264
Short 403.7 18.09.2026 155830644
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4073 12.36 156216356
Long 11.4099 7.60 157036617
Long 22.4278 3.33 157975114
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.34 11.39 157036429
Short 11.0603 6.81 159231710
Short 21.2474 2.53 157689804
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 22.01 114086073
Long 8 -12.50 121877361
Long 12 10.95 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
05.08.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.07.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
23.07.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

10:24 Premium-Sportartikel im Fokus: Nike, Adidas und ON Holding im aktuellen Marktumfeld
09:30 Marktüberblick: Softwareaktien gesucht
08:50 Pharma-Schwergewichte belasten
08:45 Logo WHS Wochenausblick Börse: Fed-Protokoll und Retail-Giganten vor dem nächsten Börsentest
06:06 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – 30‘000er-Marke verteidigt
14.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf SanDisk
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’928.70 19.85 SXBVXU
Short 15’251.71 13.71 SRBCQU
Short 15’795.81 8.99 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’341.01 17.08.2026 10:35:33
Long 13’772.52 19.99 S1BOXU
Long 13’464.05 13.97 STBJYU
Long 12’871.06 8.91 SJYBLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone
Gold, Öl & Co. in KW 33: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden
Bärenmärkte überstehen: Diese Lehren bietet die Börsengeschichte
Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien
AUTO1 übertrifft mit Quartalszahlen die Markterwartungen - AUTO1-Aktie dennoch deutlich tiefer
SIG-Aktie bricht ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Tesla-Aktie im Blick: Ex-Manager warnt vor Roboterautos als Sicherheitsrisiko

Top-Rankings

KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 33: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.