Nestlé Aktie News: Nestlé steigt am Mittag

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 92,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 11'244 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 92,56 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 92,44 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 729'370 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 116,84 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2023). 26,31 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 91,01 CHF am 29.02.2024. Abschläge von 1,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2023 mit 3,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,17 CHF je Aktie ausschütten. Nestlé veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2024 4,98 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

