Nestlé Aktie News: Nestlé gewinnt an Fahrt

Zuletzt sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0.6 Prozent auf 121.62 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 12'615 Punkten steht. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 121.92 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 120.92 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'236'850 Nestlé-Aktien den Besitzer.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5.12 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Das Schweizer Unternehmen Nestlé zählt zu den grössten Nahrungsmittelherstellern der Welt. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser etc.), Milchprodukten und Süsswaren werden auch pharmazeutische Produkte, Spezialnahrungsmittel, Babyprodukte und Artikel für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns gehören unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, Smarties und Wagner. Für Kind und Eltern hat Nestlé die Marken Alete, Bübchen und Mamalete im Angebot. Dazu kommen Produkte für Heimtiere, etwa die Marken Felix und Beneful.

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Schmolz+Bickenbach lädt Investoren ein

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Porsche-Aufsichtsräte

Julius Bär wird Jobs bei Merrill Lynch streichen

Redaktion finanzen.net