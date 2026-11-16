Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag gefragt

Um 09:28 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 88,09 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'185 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 88,15 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,50 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 349'917 Nestlé-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,15 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.11.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 0,07 Prozent wieder erreichen. Bei 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,14 CHF belaufen.

Am 18.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,51 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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