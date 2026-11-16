Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 88,21 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'231 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 88,37 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 1'029'917 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,37 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.11.2026 erreicht. Gewinne von 0,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 20,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,51 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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