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16.11.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Nestlé zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 88,21 CHF.

Nestlé
88.01 CHF 0.41%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 88,21 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'231 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 88,37 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 1'029'917 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,37 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.11.2026 erreicht. Gewinne von 0,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 20,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,51 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4076 20.12.2030 160235652
Long 12.4155 15.12.2028 156216092
Long 5876.6665 18.12.2026 127864705
Typ Hebel Verfall Valor
Short 8815 20.11.2026 160008207
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2254 12.28 161114221
Long 11.5987 6.99 162066442
Long 21.5 2.97 162918983
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3458 11.85 157975562
Short 9.0876 9.29 159435554
Short 32.6481 1.42 157036429
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.39 114568553
Long 8 -12.93 121877361
Long 12 1.62 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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Short 16’771.92 8.91 S9BPVU
SMI-Kurs: 15’192.58 16.11.2026 17:31:52
Long 14’593.33 19.37 SNC6BU
Long 14’290.30 13.99 S215BU
Long 13’666.17 8.91 SQBO7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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