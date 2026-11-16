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16.11.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé zeigt sich am Montagmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 87,86 CHF.
Die Nestlé-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 87,86 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 15'196 Punkten steht. Bei 88,32 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 87,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 630'259 Nestlé-Aktien umgesetzt.
Bei 88,32 CHF markierte der Titel am 16.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.01.2026 (70,29 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 25,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,14 CHF ausgeschüttet werden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2026 4,51 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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