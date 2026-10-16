Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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16.10.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 81,67 CHF zu.
Um 09:28 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 81,67 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'325 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 81,82 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 604'367 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 22.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,09 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 6,22 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 70,29 CHF. Dieser Wert wurde am 26.01.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.
Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2025 mit 3,10 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,15 CHF je Aktie ausschütten.
Am 18.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 17.02.2028 werfen.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,49 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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