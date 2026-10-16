Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagnachmittag stärker

Das Papier von Nestlé konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 82,17 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'375 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 82,55 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 81,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'052'345 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,09 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2026 Kursverluste bis auf 70,29 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 14,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 3,10 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,15 CHF je Nestlé-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,49 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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