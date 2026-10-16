Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.10.2026 16:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagnachmittag stärker
Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 82,17 CHF.
Das Papier von Nestlé konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 82,17 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'375 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 82,55 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 81,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'052'345 Nestlé-Aktien umgesetzt.
Am 22.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,09 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2026 Kursverluste bis auf 70,29 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 14,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 3,10 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,15 CHF je Nestlé-Aktie.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,49 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie
Nestlé-Aktie: US-Klage wegen Schwermetallen in Nahrung
Nestlé-Aktie im Blick: Frankreich stellt Strafverfolgung gegen Wassersparte ein
SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 3 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
16.10.26
|Optimismus in Zürich: SPI letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|SMI aktuell: SMI verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Zuversicht in Zürich: SMI bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Handel in Zürich: SLI liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Freitagshandel in Zürich: SPI am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|16.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Nestlé am 16.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.