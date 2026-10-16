Nestlé Aktie News: Nestlé zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 81,74 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'359 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 82,26 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 81,50 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 1'535'569 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Gewinne von 6,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 70,29 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2026). Abschläge von 14,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,10 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,15 CHF belaufen.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,49 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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