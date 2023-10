Nestlé Aktie News: Nestlé fällt am Mittag

Um 12:28 Uhr ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 102,86 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 10'861 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 102,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 103,06 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 401'054 Nestlé-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (116,84 CHF) erklomm das Papier am 25.04.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 13,59 Prozent wieder erreichen. Am 06.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 98,36 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 4,37 Prozent Luft nach unten.

Am 25.04.2023 hat Nestlé in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22'238,00 CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22'238,00 CHF eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Nestlé dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,90 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

