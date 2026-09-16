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16.09.2026 09:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 77,60 CHF.

Nestlé
77.50 CHF -0.65%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 77,60 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'821 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 77,54 CHF. Mit einem Wert von 77,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 96'106 Nestlé-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2026 auf bis zu 87,09 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,29 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,10 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,14 CHF belaufen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,48 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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